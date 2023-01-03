«صحة السويس»: إحالة المتغيبين عن العمل بوحدة طب أسرة الأمل للتحقيق

أحال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة السويس، العمال المتغيبين عن العمل بوحدة الأمل لطب الأسرة بحي فيصل إلى التحقيق، لتقصيرهم في أداء الواجب الوظيفي بوحدة طب أسرة الأمل للتحقيق خلال جولة مفاجئة لمتابعة سير العمل بالوحدة.

تكثيف الرقابة على وحدات ومراكز طب الأسرة

كلف وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الرقابة على وحدات ومراكز طب الأسرة وإعداد تقارير عن انتظام سير العمل بها بشكل يومي، بواسطة إدارة الرعاية الأساسية والجودة ومكافحة العدوى والتفتيش المالي والإداري.

يأتي هذا في حرص مديرية الصحة على تكثيف الرقابة والمتابعة على جميع مواقع تقديم الخدمة الطبية بنطاق السويس، بما يحقق انتظام تقديم الخدمة لأهالي السويس، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

بحث معوقات العمل مع مديرى الإدارات والمستشفيات

وفى سياق آخر، بحث الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، خلال اجتماعه مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة ومديري ورؤساء أقسام مستشفيات السويس العام والحميات والصدر المعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال الموكلة للفرق.

وذكر «الحفناوي»، خلال الاجتماع على متابعة العمل للارتقاء بالوضع الصحي وتطوير وتنظيم العمل وتذليل العقبات ومواجهة أي عائق واقتراح الحلول والبدائل، ومتابعة المرور على المنشآت الصحية للنظر في السلبيات واتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعتها.