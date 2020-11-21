إحالة العاملين المتغيبين في 6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

تابعت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تضم محمد عبدالعزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعبدالعليم حماد، من العاملين بالإدارة، مراكز شباب في إدارة الخانكة، ووجدت المركز الخاص بعزبة عبدالرحمن مغلق في وقت الزيارة.

وتبين للجنة أن مركز شباب "الخصوص، وسرياقوس، مفتوحان ويمارسان نشاطهما بشكل كامل، وشباب الزهويين في شبين القناطر، يمارس نشاطه بشكل كامل".

أما مركز شباب عرب صبيح، فتبين أنه يمارس نشاطه في غياب بعض العاملين به، بينما مركزي "كفر طحا، وكفر الشوبك"، مغلقين في أوقات العمل الرسمية.

وتابعت اللجنة نشاط الجيم بمركز شباب الأمل، وأوصت بضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وطرح الأماكن غير المستغلة بمراكز الشباب للاستثمار، لزيادة الإيرادات والاهتمام بالنظافة، ومتابعة استخراج الإيصال الخاص بتأجير الملعب، قبل ممارسة النشاط عليه.

وقرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، إحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق معهم.

وفي وقت سابق، نظمت مديرية الشباب والرياضة، الندوة التثقيفية للشباب، للتعريف بأهمية نبذ التعصب الرياضي والتحلي بالروح الرياضية، بحضور الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور خالد صيام، وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وأكد "الصبروط" في كلمته، استعداد القليوبية لتنفيذ استراتيجية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فيما يخص مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، مؤكدا أنها تمثل ضرورة حتمية في الوقت الراهن، التي تستعد فيه الجماهير المصرية لمشاهدة مباراة نهائي أبطال أفريقيا، المزمع انعقادها الجمعة المقبلة، بين فريقي الأهلي والزمالك.

كما دعا الجماهير الي ضرورة التحلي بالاخلاق الرياضية ورفع اسم مصر عاليا ورفع شعار مصر اولا ، فيكفينا فخرا ان البطولة الافريقية بين فريقين مصريين .

من جهته، أكد الدكتور خالد صيام، ضرورة تدريب اللاعبين والإداريين على كيفية التعامل مع المنافسات بشكل إيجابي؛ لتجنب الوقوع في مشكلات التعصب الرياضي، وعدم تصدير حماسهة زائدة للجماهير من قبل اللاعبين والإداريين والمدربين، وبث الروح الرياضية بين الفرق المتنافسة.