«التضامن» تكلف الدفعة 100 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان بالخدمة العامة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة 100 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2022 من الجنسين، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، على أن يبدأ التسجيل اعتبارًا من الأحد 1 يناير 2023.

تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية

وأوضحت الوزارة أنّه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، والإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2022، والذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وكذلك ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لسنة 2022.

إتاحة التقديم عبر الموقع الإلكترونى للوزارة

وأضافت الوزارة أنّه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، موضحة أنّه تيسيرًا على المتقدمين لأداء الخدمة العامة، جرى إتاحة التقديم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لملء الاستمارات المطلوبة.

وأفادت التضامن بأنّ الخدمة العامة هي إحدى آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

مجالات التكليف فى الخدمة العامة

وأوضحت أنّ مجالات التكليف تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية، مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرامج وعي وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، إضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، والنيابة العامة والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.