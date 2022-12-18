مركز البحوث الزراعية: زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 4 ملايين فدان

قال الدكتور أحمد فوزي القط، أستاذ القمح بمركز البحوث الزراعية، إن محصول القمح واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية بمصر والعالم أجمع، كما أن القمح يعد من المحاصيل المهمة جدًا للشعب المصري، وتم زراعة 3.6 مليون فدان قمح بالعام الماضي، ارتفعت هذا العام بتوجيهات من القيادة السياسية إلى نحو 4 ملايين فدان، لافتًا إلى أن مواعيد زراعة القمح تمتد من منتصف نوفمبر وحتى آخر نوفمبر، وفي صعيد مصر من 10 إلى 25 نوفمبر.

ضرورة الالتزام بمواعيد زراعة القمح لتجنب المشكلات التي قد تصيب المحصول

وأضاف في حوار مع الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، أن موسم زراعة القمح انتهى بالفعل، لافتًا إلى أنه من الضروري زيادة الوعي لدى المزارعين بخطورة التبكير أو التأخير بزراعة القمح، إذ أن بعض المزارعين المصريين يضطرون إلى زراعة القمح متأخرين عن موعده بسبب زراعتهم لمحاصيل الخضار، وهو ما يعرض محصول القمح لبعض المشكلات منها الإصابة بالمن أو الفطريات أو التعرض لرياح الخماسين وقد يؤثر الطقس على شكل الحبة ووزن الحبوب، ما يؤثر بصورة كبيرة على المحصول ككل.

محصول القمح من أكثر المحاصيل تأثرًا بالتغيرات المناخية

وأوضح أستاذ القمح بمركز البحوث الزراعية أن الالتزام بمواعيد الزراعة من الأمور الهامة جدًا خاصة أن محصول القمح من أكثر المحاصيل تأثرًا بالتغيرات المناخية، كونه يتأثر بها تأثير مباشر وقوي، إضافة إلى ضرورة التزام المزارع بالتوصيات الفنية التي يقدمها مركز البحوث الزراعية.