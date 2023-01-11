«حياة كريمة» تطوِّر قرية بيت داوود بسوهاج.. «سيارات إسعاف ووحدة إطفاء»

في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وصلت سيارتا إسعاف لوحدة إسعاف بيت داود بمركز جرجا محافظة سوهاج لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، بعد ما تم الإنتهاء من المشروع بشكل كامل.

كما تم رفع كفاءة وحدة إطفاء الحريق بقرية بيت داود بنسبة تنفيذ 100%، وتسليمها لقطاع الحماية المدنية وفي انتظار وصول باقي سيارات إطفاء الحريق.

وتستمر مبادرة حياة كريمة في المتابعة اليومية لمشروعاتها في جميع المحافظات؛ لمتابعة نسب الإنجاز فيها، للارتقاء بمستوى معيشة الأهالي الأكثر احتياجا في القرى والمراكز التي تعاني من نقص الخدمات.

ومن بين جولات مبادرة حياة كريمة التفقدية، تواجدت المبادرة الرئاسية في قرية برج العرب القديم التابعة لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها هناك بالتوازي لخدمة أهالي القرية.

وتابعت «حياة كريمة» خلال جولتها التفقدية مشروعات «وحدة طب الأسرة»، والتي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، فضلا عن محطتين رفع صرف صحي، منهما محطة قاربت على الانتهاء، وذلك بخلاف محطة مياه الشرب ووحدة طب الصناقرة وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي القرية.