«فاطمة» متطوعة بـ«حياة كريمة»: حققت حلمي وفخر لي بين أصدقائي الأجانب

«حياة كريمة مبادرة حققت حلمي اللى كنت معتقدة إنه مستحيل يتحقق»، بتلك الكلمات عبرت فاطمة كساب، إحدى متطوعي مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» الخاصة بتطوير الريف المصري، عن سعادتها بتحقيق حلمها أخيرا بمشاركتها في مساعدة المواطنين في قرى الريف وتخفيف معاناتهم.

وأشارت كساب، إلى أنها طالبة في الفرقة الأولى، قسم الآثار، بكلية الآداب بجامعة طنطا، وأنها شاركت في مبادرة حياة كريمة بمجرد أن سمعت عنها في وسائل الإعلام، كما شاركت في مؤتمر تدشين الرئيس السيسي المبادرة، في استاد القاهرة، «مبادرة حياة كريمة عبارة عن قصة نجاح ملهمة في التنمية المستدامة وغيرت واقع الحياة، وفعلا اسم على مسمى هي مبادرة كريمة معها تكون الحياة أفضل في قرى الريف».

«حياة كريمة» مشروع القرن

وأضافت لـ «الوطن» أن مبادرة حياة كريمة، مشروع القرن، وهي مبادرة لكل المصريين، تخدم جميع أطياف المجتمع داخل قرى الريف المصري، " انجازات حياة كريمة لا استطيع حصرها، مبادرة وطنية بتخدم كل أطياف المجتمع المصري من أطفال وذوي همم وغير مقتدرين وغيرها من متطلبات الحياة الأساسية في البيوت وبدأنا في القري الأكتر إحتياجاً ولسه مستمرين".

في حياة كريمة الكل يستفيد

وأشارت قائلة «حلمي بمساعدة الفقراء والمحتاجين وخدمة وطني مصر اتحقق بمشاركتي في مبادرة حياة كريمة، كلنا اتجمعنا في حب بلدنا ومساعدة المواطنين"، لافتة أنها تسعى جاهدة على تنظيم وقتها بين العمل التطوعي والمشاركة في فاعليات وندوات حياة كريمة، وبين الدراسة والكلية، " في حياة كريمة الكل مستفيد، الناس المحتاجة بتستفيد احتياجاتها واحنا كمان بنستفيد يكفينا دعوات الناس الطيبة لينا".مضيفة بقولها " عندما أتحدث مع أصدقائي الأجانب عن حقوق الإنسان بكل فخر اتحدث عن حياة كريمة وغيرها من المبادرات الوطنية المشابهة، وبكل اعتزاز اني بقول لهم أنا من أبناء الشعب الخيير بطبعه والعريق بحضارته".