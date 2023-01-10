«البحوث الزراعية»: تنفيذ مشروعات بـ10 برامج لتحقيق رؤية 2030

قال الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لديها استراتيجيات منذ ثمانينيات القرن الماضي، فمن استراتيجية وزارة الزراعة بالثمانينيات إلى التنمية الزراعية بالتسعينيات أما الآن فتوجد الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية 2030 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030، ومع أهداف الأمم المتحدة ومع الأجندة الأفريقية.

7 أهداف للتنمية الزراعية 2030

وأضاف عبد المحسن في حوار على القناة الثانية المصرية، أن أول أهداف الاستراتيجية الخاصة بالتنمية الزراعية 2030، تحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع درجة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الرئيسية، والهدف الثاني الاستخدام المستدام للموارد الاقتصادية الزراعية مثل مورد الأرض ومياه الري ليتم استخدامها بشكل مستدام أي بما يلبي الاحتياجات الحالية، والحفاظ عليها للأجيال المستقبلية، لكي لا يحدث استنزاف للأرض.

تكيف القطاع الزراعي مع التيارت المناخية

وأوضح مدير معهد الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن الهدف الثالث هو زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والأسواق العالمية، والهدف الرابع هو حدوث تكيف للقطاع الزراعي مع التيارات المناخية، والهدف الخامس الذي تستهدفه الوزارة هو توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة الريفية، والهدف السادس هو تحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه بقطاع الزراعة، أما الهدف السابع والرئيسي هو تحسين مستوى معيشة السكان بالريف وزيادة دخولهم، منوهًا بأنه يجري تنفيذ 10 برامج لتحقيق الأهداف الـ 7 للوزارة، إذ يتضمن كل برنامج مجموعة من المشروعات تبلغ 37 مشروعا رئيسيا.