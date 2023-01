قبل انطلاق حفل جولدن جلوب.. أبرز التوقعات حول الأعمال الأقرب للفوز في 2023

ينتظر جمهور السينما في العالم، بداية موسم الجوائز مع انطلاق حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ80، الليلة، في فندق بيفرلي هيلتون بولاية كاليفورنيا، بحضور أبرز صناع السينما والدراما في هوليوود والعالم، وقبل ساعات من الحفل، يكشف النقاد عن الممثلين والأعمال المتوقع فوزها الليلة.

يتوقع الناقد كلايتون ديفيس كبير محرري الجوائز في مجلة «فارايتي»، فوز فيلم «Elvis» عن السيرة الذاتية للنجم الراحل إلفيس بريسلي بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم دراما، ولكنه يجد أن المجال قد يتسع أيضا لفيلم «Top Gun: Maverick»، أما جائزة أفضل فيلم موسيقي \ كوميدي فالتوقعات منحصرة ما بين «The Banshees of Inisherin» المرشح لـ7 جوائز أخرى، وفيلم «Everything Everywhere All at Onc».

ويرى «ديفيس» أن باز لورمان الأقرب إلى جائزة أفضل مخرج عن فيلم «Elvis»، ولكن هناك فرصة أمام ستيفن سبيلبرج ليحصل عليها عن فيلم «The Fabelmans»، لتكون المرة الخامسة التي يفوز بها بـ «جولدن جلوب» في الإخراج.

ومازال فيلم «Elvis» على قائمة الناقد كلايتون ديفيس فيرى بطل الفيلم أوستن باتلر قريب من جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي، ما لم يحصل عليها بريندان فريزر عن دوره في فيلم «The Whale».

وبعد حصوله على جائزة أفضل ممثل في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي، يعتبر كولين فاريل الأقرب لجائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي \ موسيقي عن فيلم «The Banshees of Inisherin»، ويقترب منها دييجو كالفا عن دوره في فيلم «Babylon»، وفي فئة أفضل ممثلة عن فيلم درامي يرى أن الجائزة سوف تذهب لـ كيت بلانشيت عن دورها في فيلم «Tár»، ولكن قد تفوز بها أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم «Empire of Light» أو فيولا ديفيس عن دورها في فيلم «The Woman King».

بينما توقع جوني أولكسينسكي من موقع «نيورك بوست»، فوز فيلم «The Fabelmans» بجائزة أفضل فيلم دراما، أما فئة أفضل فيلم كوميدي \ موسيقي اختر فيلم «Everything Everywhere All At Once»، بينما حسم جائزة الإخراج لصالح ستيفن سبيلبرج، ويعتبر كيت بلانشيت الأقرب للفوز بجائزة أفضل ممثلة في فئة الأفلام الدرامية، ولكن في فئة التمثيل للرجال اختار أوستن باتلر بيكون الأقرب.