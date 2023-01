قوائم المرشحين للفوز بجوائز «جولدن جلوب».. تعرف عليها قبل حفل التوزيع

ينتظر الجمهور خلال ساعات، الإعلان عن النجوم والأعمال الفائزة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ80 في 27 فئة، لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية، التي عرضت على مدار عام 2022، وفيما يلي قوائم ترشيحات الجوائز:

أفضل فيلم دراما:

Avatar: The Way of Water

Elvis

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

أفضل فيلم موسيقي كوميدي:

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Triangle of Sadness

أفضل ممثل في فيلم درامي:

أوستن بتلر عن دوره في فيلم «Elvis»

بريندان فريزر عن دوره في فيلم «The Whale»

هيو جاكمان عن دوره في فيلم «The Son»

بيل نيجي عن دوره في فيلم «Living»

جيريمي بوب عن دوره في فيلم «The Inspection»

أفضل ممثلة في فيلم درامي:

كيت بلانشيت عن دورها في فيلم «Tár»

أوليفيا كولمانعن دورها في فيلم «Empire of Light»

فيولا ديفيس عن دورها في فيلم «The Woman King»

آنا دي أرماس عن دورها في فيلم «Blonde»

ميشيل ويليامز عن دورها في فيلم «The Fabelmans»

أفضل ممثل في فيلم كوميدي موسيقي:

دييجو كالفا عن دوره في فيلم «Babylon»

دانيال كريج عن دوره في فيلم «Glass Onion: A Knives Out Mystery»

آدم درايفر عن دوره في فيلم «White Noise»

كولين فاريل عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin»

رالف فينيس عن دوره في فيلم «The Menu»

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي موسيقي:

ليزلي مانفيل عن دورها في فيلم «Mrs. Harris Goes to Paris»

مارجوت روبي عن دورها في فيلم «Babylon»

أنيا تايلور جوي عن دورها في فيلم «The Menu»

إيما طومسون عن دورها في فيلم «Good Luck to You, Leo Grande»

ميشيل يوه عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»

أفضل ممثل مساعد:

برندان جليسون عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin »

باري كيوجان عن دوره في فيلم «The Banshees of Inisherin »

براد بيت عن دوره في فيلم «Babylon»

جوناثان كي كوان عن دوره في فيلم «Everything Everywhere All»

إيدي ريدماين عن دوره في فيلم «The Good Nurse»

أفضل ممثلة مساعدة:

أنجيلا باسيت عن دورها في فيلم «Black Panther: Wakanda Forever»

كيري كوندون عن دورها في فيلم «The Banshees of Inisherin»

جيمي لي كورتيس عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»

دوللي دي ليون عن دورها في فيلم «Triangle of Sadness»

كاري موليجان عن دورها في فيلم «She Said»

أفضل سيناريو:

تود فيلد عن فيلم «Tár»

دانيال كوان ودانيال شاينرت عن فيلم «Everything Everywhere All at Once»

مارتن ماكدونا عن فيلم «The Banshees of Inisherin»

سارة بولي عن فيلم «Women Talking»

ستيفن سبيلبرج وتوني كوشنر عن فيلم «The Fabelmans»

أفضل إخراج:

جيمس كاميرون عن فيلم «Avatar: The Way of Water»

دانيال كوان ودانيال شاينرت عن فيلم «Everything Everywhere All at Once»

باز لورمان عن فيلم « Elvis»

مارتن ماكدونا عن فيلم «The Banshees of Inisherin»

ستيفن سبيلبرج عن فيلم «The Fabelmans»

أفضل أغنية أصلية:

«Carolina» لـ تايلور سويفت من فيلم «Where the Crawdads Sing»

«Ciao Papa» من فيلم «Guillermo del Toro's Pinocchio»

«Hold My Hand» لـ ليدي جاجا من فيلم «Top Gun: Maverick»

«Lift Me Up» لـ ريهانا من فيلم «Black Panther: Wakanda Forever»

«Naatu Naatu» لـ إم إم كيرافاني وراهول سيبليجونج من فيلم «RRR»

أفضل موسيقى تصويرية:

كارتر بورويل من فيلم «The Banshees of Inisherin»ا

لكسندر ديبلات من فيلم «Guillermo del Toro's Pinocchio»

هيلدور غونادوتير من فيلم «Women Talking»

جاستن هورويتز من فيلم «Babylon»

جون ويليامز من فيلم «The Fabelmans»

أفضل فيلم عالمي:

All Quiet on the Western Front (ألمانيا)

Argentina,1985 (الأرجنتين)

Close (بلجيكا)

Decision to Leave (كوريا الجنوبية)

RRR (الهند)

أفضل فيلم رسوم متحركة:

Guillermo del Toro's Pinocchio

Inu-OhMarcel

the Shell with Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

أفضل مسلسل تلفزيوني كوميدي موسيقي:

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Wednesday

أفضل مسلسل دراما:

Better Call Saul

The Crown

House of the

Dragon

Ozark

Severance

أفضل مسلسل قصير فيلم تلفزيوني:

Black Bird

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

The Dropout

Pam & Tommy

The White Lotus

أفضل ممثل في مسلسل درامي:

جيف بريدجز عن دوره في مسلسل «The Old Man»

كيفن كوستنر عن دوره في مسلسل «Yellowstone»

دييجو لونا عن دوره في مسلسل «Andor»

بوب أودينكيرك عن دوره في مسلسل «Better Call Saul»

آدم سكوت عن دوره في مسلسل «Severance»

أفضل ممثلة في مسلسل درامي:

إيما دارسي عن دورها في مسلسل «House of the Dragon»

لورا ليني عن دورها في مسلسل «Ozark»

إيميلدا ستونتون عن دورها في مسلسل «The Crown»

هيلاري سوانك عن دورها في مسلسل «Alaska Daily»

زيندايا عن دورها في مسلسل «Euphoria»

أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني كوميدي \ موسيقي:

دونالد جلوفر عن دوره في مسلسل «Atlanta»بيل هادر عن دوره في مسلسل «Barry»

ستيف مارتن عن دوره في مسلسل «Only Murders in the Building»

مارتن شورت عن دوره في مسلسل «Only Murders in the Building»

جيريمي ألين وايت عن دوره في مسلسل «The Bear»

أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني كوميدي موسيقي:

كوينتا برونسون عن دورها في مسلسل «Abbott Elementary»

كالي كوكو عن دورها في مسلسل «The Flight Attendant»

سيلينا جوميز عن دورها في مسلسل «Only Murders in the Building»

جينا أورتيجا عن دورها في مسلسل «Wednesday»

جان سمارت عن دورها في مسلسل «Hacks»

أفضل ممثل في مسلسل قصير فيلم تلفزيوني:

تارون إجيرتون عن دوره في مسلسل«Black Bird»

كولين فيرث عن دوره في مسلسل«The Staircase»

أندرو غارفيلد عن دوره في مسلسل «Under the Banner of Heaven»

إيفان بيترز عن دوره في مسلسل «Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

سيباستيان ستان عن دوره في مسلسل «Pam & Tommy»

أفضل ممثلة في مسلسل قصير فيلم تلفزيوني:

جيسيكا شاستين عن دورها في مسلسل «George & Tammy»

جوليا غارنرعن دورها في مسلسل «Inventing Anna»

ليلي جيمس عن دورها في فيلم «Pam & Tommy»

جوليا روبرتس عن دورها في مسلسل «Gaslit»

أماندا سيفريد عن دورها في مسلسل «The Dropout»

أفضل ممثل مساعد:

جون ليثجو عن دوره في مسلسل «The Old Man»

جوناثان برايس عن دوره في مسلسل «The Crown»

جون تورتوروعن دوره في مسلسل «Severance»

تايلر جيمس ويليامز عن دوره في مسلسل «Abbott Elementary»

هنري وينكلر عن دوره في مسلسل «Barry»

أفضل ممثلة مساعدة:

إليزابيث ديبيكي عن دورها في مسلسل «The Crown»

هانا اينبيندر عن دورها في مسلسل «Hacks»

جوليا جارنر عن دورها في مسلسل «Ozark»جانيل جيمس عن دورها في مسلسل «Abbott Elementary»

شيريل لي رالف عن دورها في مسلسل «Abbott Elementary»

أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير فيلم تلفزيوني:

ف. موراي أبراهام عن دوره في مسلسل «The White Lotus»

دومينال جليسون عن دوره في مسلسل «The Patient»

بول والتر هاوزر عن دوره في مسلسل «Black Bird»

ريتشارد جنكينز عن دوره في مسلسل «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

سيث روجن عن دوره في مسلسل «Pam & Tommy»

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير فيلم تلفزيوني:

جينيفر كوليدج عن دورها في مسلسل «The White Lotus»

كلير دينس دورها في مسلسل «Fleishman Is in Trouble»

ديزي إدجار عن دورها في مسلسل «Under the Banner of Heaven»

نيسي ناش عن دورها في مسلسل «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story»

أوبري بلازا عن دورها في مسلسل «The White Lotus»