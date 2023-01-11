مسرحية لحل المشكلات الزوجية بطلها طلاب آداب.. «التفاهم هو الحل»

تكثر وتتعدد المشكلات بين الأزواج، وخلال الفترة الأخيرة وصلت حالات الطلاق إلى نسب قياسية في مصر، وتتصدر الخلافات الزوجية معظم حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الفنان رامز أحمد الزيود إلى المشاركة في إنتاج مسرحية بعنوان «بين زوجين» يعرض فيه المشكلات الزوجية وحلها، تقوم طلاب من كلية الآداب بإحدى الجامعات الخاصة بتمثيله في مسرح الكلية.

وتواصل رامز الزيود مع إدارة كلية الآداب وأبلغهم بفكرته، وقابلتها كليته بالترحاب: «أنا اتخرجت من الكلية ولما رجعت واتواصلت معاهم وكلمتهم، ورحبوا جدًا بالفكرة وإننا ننتج مجموعة من المسرحيات الدرامية القصيرة اللي بتتكلم عن المشكلات الاجتماعية وبتواجهها».

أحداث مسرحية «بين زوجين»

و«بين زوجين» هي مسرحية درامية قصيرة، تحكي عن قصة حياة شخصين تزوجوا حديثًا، ولكن الغيرة هي أبرز العقبات التي تواجههم، وهي أهم النزاعات الزوجية المتكررة في الواقع، وفي قصة المسرحية يعمل الزوج في أحد مكاتب توظيف عارضات الأزياء، بحسب حديث الزيود لـ«الوطن»: «عمل الزوج في المكتب خلى الغيرة تكبر بينهم وهي مشكلة كبيرة في حياتهم».

الصراع بين الزوجين، يوضحه خلال أحداث المسرحية قائلًا: «عمل الزوج خلى الزوجة دائمًا شايفة زوجها بيخونها مع العارضات اللي بيشوفهم كل يوم، وبتقارن نفسها دائمًا بيهم، دي خلى العلاقات تاخد منحنى مختلف ويبقى في مشاكل ومقارنات بينهم، وكان الانفصال هو الحل بس بيرزق الزوجين بطفل و بيبدأ الوضع يتغير».

حل لمشكلة الغيرة بين الزوجين

واستطاعت أحداث المسرحية وضع حل للمشكلة التي قابلت الزوجين خلال الأحداث، وهي مشكلة متكررة بين الأزواج في الواقع: «قدرنا نحل المشكلة في الفيلم واللي بيتبني عليه مشكلات كتير تانية»، وأكد رامز الزيود أن استخدام الطلاب والشباب في حل المشكلات الاجتماعية هو أمر مهم، ومن خلاله سيكتشف العديد من النجوم الموهوبين الذين لم يحظوا بفرصة إظهار موهبتهم، فسيحاول إظهار موهبتهم للفنانين غيرهم.