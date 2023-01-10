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غادة عادل تواصل تصوير فيلم البطة الصفرا في حلوان

كتب:

بسمة شطا
05:49 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
غادة عادل

غادة عادل

تواصل الفنانة غادة عادل تصوير باقي مشاهد فيلمها الجديد البطة الصفرا، وذلك في أحد الأماكن الخاصة بالتصوير في حلوان.

وصورت الفنانة غادة عادل، وعدد من أبطال الفيلم؛ منهم الفنان صلاح عبدالله ومحمد عبد الرحمن توتا وأحمد طلعت، عددا من المشاهد اليوم.

وانتهى فريق عمل فيلم البطة الصفرا من تصوير عدد كبير من المشاهد الخاصة بالعمل، ويتبقى لهم عدد من المشاهد الأخرى باللوكيشنات الخارجية.

الفيلم من إنتاج رامي السكري

يذكر أن فيلم البطة الصفرا يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم غادة عادل وصلاح عبدالله ومحمد عبد الرحمن توتا وحسن أبو سريع وفرح الزاهد ومحمود حافظ وآخرين، وهو من إنتاج رامي السكري.

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة غادة عادل في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل أحلام سعيدة بجانب عدد كبير من الفنانين؛ منهم يسرا وشيماء سيف وآخرين، وهو من إخراج عمرو عرفة.

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بقلم بسمة شطا