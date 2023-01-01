6 معلومات عن فيلم «البطة الصفرا».. رابع عمل يجمع غادة عادل ومحمد عبدالرحمن

يخوض الفنان محمد عبدالرحمن، تجربة البطولة المطلقة في عالم السينما للمرة الثانية، وذلك من خلال فيلم «البطة الصفرا»، الذي انطلق تصويره منذ عدة أيام، وذلك بعد تجربته الأولى مع أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد من خلال فيلم «الدعوة عامة» والذي كان التجربة الإخراجية الأولى في عالم السينما للمخرج وائل فرج.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم ««البطة الصفرا»»، المتوقع عرضه في السينما في عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال السطور التالية:

- يتقاسم محمد عبدالرحمن الشهير بـ توتا بطولة الفيلم الفنانة غادة عادل.

- فيلم «البطة الصفرا»، رابع عمل يجمع «توتا وغادة» بعد فيلم الخطة العايمة، ومسرحيتي في نص الليل، وفرصة سعيدة.

أبطال الفيلم

- يشارك في ««البطة الصفرا»» عدد من النجوم أبرزهم فرح الزاهد، إبرام سمير، محمود حافظ، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله، عمرو رمزي، سامي مغاوري.

- سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج عصام نصار، إنتاج محمد حفظي، تدور أحداثه في إطار كوميدي.

انطلاق التصوير

- انطلق تصوير أولى مشاهد الفيلم يوم 25 ديسمبر الماضي 2022 بالتزامن مع عيد ميلاد غادة عادل، وتم الاحتفال بها من قبل أسرة الفيلم.

- لم تحدد الشركة المنتجة موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي، والموعد المبدئي بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك في شهر أبريل المقبل.