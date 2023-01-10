كلمات أغنية رامي صبري الجديدة «حبينا» بعد طرحها على «يوتيوب»

حازت كلمات أغنية رامي صبري الجديدة «حبينا» على إعجاب عدد كبير من الجماهير، بعد طرحها منذ ساعات عبر قناته على يوتيوب.

أغنية «حبينا» من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، وتوزيع طارق توكل. من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «معايا هتبدع».

كلمات أغنية رامي صبري الجديدة حبينا

حبينا واتحبينا والليلة غالية علينا

تعالى يالا بعيد ع العين حبيبي تيجي نختفي ليلتين

حبينا واتحبينا والليلة غالية علينا

تعالى يالا بعيد ع العين حبيبي تيجي نختفي ليلتين

حبيبي يالا يالا وسيبلي نفسك يالا

وغني مع قلبي غناه

يالا لا يالا لا لا

حبينا واتحبينا

ليالي ياليالي خدينا ياليالي

خدينا على دنيا العشاق أنا بقالي زمان مشتاق

ليالي ياليالي خدينا ياليالي

خدينا على دنيا العشاق أنابقالي زمان مشتاق

حبيبي يالا يالا وسيبلي نفسك يالا

وغني مع قلبي غناه

يالا لا يالا لا لا

حبينا واتحبينا والليلة غالية علينا

تعالى يالا بعيد ع العين حبيبي تيجي نختفي ليلتين

ألبوم رامي صبري

يذكر أن رامي صبري كان قد طرح 6 أغنيات فقط من ألبوم معايا هتبدع، ولم يتبق سوى واحدة.