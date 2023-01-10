«السفيرة عزيزة» يستعرض ضوابط ترشيد الإنفاق.. أبرزها حظر نفقات الحفلات

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، تقريرا تليفزيونيا عن قرار مجلس الوزراء اليوم بوضع ضوابط لترشيد الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.

تأجيل مشروعات جديدة

وأشار التقرير إلى أنه من بين الضوابط تأجيل أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكان دولاري واضح، والحصول على موافقة وزارة المالية فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

ولفت التقرير إلى أنه من بين الضوابط ترشيد كل أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وحظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات عما تم في العام الماضي مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة بنسبة 50%، وحظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات النشر والإعلان ونفقات الدعاية والحفلات والاستقبالات.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.