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«الحياة» تستعرض جهود توصيل كابلات الألياف الضوئية في أبوالمطامير بالبحيرة

كتب:

محمد عزالدين
05:51 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
جانب من المشروع

جانب من المشروع

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تلفزيونيا عن جهود مبادرة حياة كريمة في تقديم خدمة اتصالات عالية الجودة والعمل متواصل لتوصيل الخطوط بمركز وقرى أبو المطامير في البحيرة.

وأشار التقرير إلى أن الأعمال تتضمن رفع كفاءة المسار الرئيسي لخطوط الاتصالات والإنترنت بطول 22 كيلو متر.

ولفت التقرير أن أعمال خطوط الاتصالات والإنترنت تشمل تغيير الكابلات بكوابل الألياف الضوئية التي لا تتأثر بالعوامل الجوية.

وقال المهندس محمد غنيم، مدير مشروع شبكة الإنترنت والاتصالات بمركز أبوالمطامير بالبحيرة، إن مشروع الاتصالات عبارة عن تلبية احتياجات مبادرة حياة كريمة بخصوص سرعة الإنترنت وتطوير شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية.

ولفت «غنيم» أن المشروع يبدأ من أبوالمطامير حتى دمنهور بطول 45 كيلومتر تقريبا، ويلبي احتياجات مبادرة حياة كريمة على مستوى المحافظة، موضحا أن كوابل الألياف الضوئية لا تتأثر بالعوامل الجوية أو الكهرباء وتربط المؤسسات الحكومية ببعضها البعض، وتجعلها شبكة واحدة.   

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