روسيا تُطور «الثالوث النووي» لتظهر قوتها وتحافظ على أراضيها

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن بلاده ستعمل على تطوير الدرع النووي من أجل ضمان وحدة أراضي روسيا الاتحادية.

تطوير الثالوث النووي

وصرح «شويجو» اليوم الثلاثاء، في فيديو له قائلا: «سنواصل تطوير الثالوث النووي والحفاظ على جاهزيته القتالية، لأن الدرع النووي كان ولا يزال الضامن الرئيسي لسيادة دولتنا وسلامة أراضيها».

وأكد وزير الدفاع الروسي أن روسيا ستطور ترسانة أسلحتها الهجومية، وستجدد أسلحة قواتها وتزيد القدرات القتالية للقوات الجوية، وسيشمل هذا زيادة تشغيل المقاتلات وقاذفات القنابل.

تأكيدات على سيادة الأراضي الروسية من جانب بوتين

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستعمل على تحسين الثالوث النووي لديها من أجل ضمان سيادة ووحدة أراضيها، خاصة أن روسيا لديها أكبر رؤوس نووية في العالم وتصل إلى 5977، وهو نصف عدد الرؤوس النووية حول العالم.

ويصل تعداد القنابل النووية الاستراتيجية إلى 2977 قنبلة، ويتم إطلاق عشرات الصواريخ النووية في 60 ثانية فقط، بجانب امتلاك روسيا أخطر سلاح نووي يسمى طوربيد يوم القيامة المعروف بـ «ستاتس -6».