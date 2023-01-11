سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء في الأسواق.. الكيلو بـ50 جنيها

يهتم الناس بالبحث عن سعر الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق المختلفة، وتستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزرعة اليوم 56 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 65 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 70 جنيها.

سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 50 جنيها، ليصل إلى المستهلك بـ 55 جنيهاً.

كيلو الفراخ الساسو بالمزرعة إلى 63 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر 67 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

ووصل سعر الديك الرومي الأبيض اليوم إلى 75 جنيها بالمزرعة و80 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر الديك الرومي البلدي داخل المزرعة نحو 80 جنيها، وفي حين بلغ سعره بالمحال 85 جنيهاً.

أسعار البط اليوم كيلو البط البلدي 51 جنيها في المزرعة وفي المحال 56 جنيهاً

كيلو البط الفرنساوي بـ 35 جنيها فى المزرعة وفي المحلات 40 جنيهاً

كيلو البط المسكوفي 50 جنيها في المزرعة وتصل للمستهلك 55 جنيهاً

سعر كيلو البط المولار 40 جنيها داخل المزرعة وفي المحلات 45 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

الهياكل اليوم بين 30 و32 جنيهًا.

الصدور بالعظم بين 82 و85 جنيهًا.

تراوح سعر الدبابيس اليوم بين 68 و70 جنيهًا.

الكبد والقوانص اليوم نحو 45 جنيهًا.

الشيش طاووق اليوم بين 110 و120 جنيها.

البانيه بين 130 جنيهات و150 جنيهًا.

سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 50 جنيهًا.

الفرخة وزن 2 كيلو بين 85 حتى 95 جنيهًا.

الشيش البانيه اليوم بين 115 و120 جنيهًا.

الأوراك المخلية اليوم بين 75 و82 جنيهًا.