نقيب المحامين بسوهاج ينعى شابا توفي بعد ساعات من زفافه.. صدمة

نعى عادل أبو الشباب، نقيب المحامين بسوهاج، المحامي الشاب حنا شنودة، والذي عرف بـ«عريس سوهاج»، عقب وفاته في ثاني أيام زفافه متأثرا باختناقه بالغاز في منزله، قائلا: «صدمتنا الوفاة، فقد شاركنا في حفل زفافه، وتفاجأنا بالواقعة صباحا، والنقابة بأكملها تنعيه وتقدم العزاء لأسرته، فهو أحد أفراد النقابة وكان طيب ونقي القلب، كنت أصفه دائما بالنسمة».

متابعة تحقيقات وفاة عريس سوهاج

وأضاف «أبو الشباب»، أن وفدا من نقابة المحامين توجه للنيابة فور الواقعة لمتابعة التحقيقات، والتي أكدت أن الوفاة قدرية نتيجة تسرب الغاز، مؤكدا أنه لا يوجد أي إصابات بالشاب المتوفى، مؤكدا توجه وفد من النقابة للمستشفى لإنهاء إجراءات خروج الجثمان.

وقدم نقيب محامي سوهاج تعازيه لأسرة حنا شنودة، وخالص دعواته بالصبر لهم والشفاء لزوجته التي ترقد بالعناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي.

تفاصيل الواقعة

وكانت قد تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد بمصرع محامي عشريني في قرية البهاليل بمحافظة سوهاج، إثر تسرب غاز في منزله، صبيحة زفافه، بينما أصيبت زوجته باختناق ونقلت للعناية المركزة لإسعافها، وتم تحرير محضر بالواقعة.