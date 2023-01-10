ما هو باركود المحاصيل المصدرة للخارج.. «نقيب الزراعيين» يوضح

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن كل عبوة من محصول البطاطس يتم تصديرها للخارج يكون معها باركود يحمل معلومات عن محصول البطاطس، تم زراعته بأي أرض وأي قرية ونوع المياه التي كان يستخدمها، كل ذلك يقوم به المجلس التصديري، الذي يكون حريصا كثيرا على التكويد، وهو الأمر الذي زاد من عملية الرقابة، مما فتح أسواق جديدة بعض ضبط سوق التصدير، مشددا على أن إجمال الصادرات الزراعية وصل لـ 3.3 مليار دولار نهاية عام 2022، وهو ليس من طموح مصر، وطموح مصر أعلى من ذلك خصوصا مع وفرة بالسوق المحلي.

الاشتراطات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي يتم تنفيذها من خلال عملية التكويد

وأضاف نقيب الزراعيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد» أن الإشتراطات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي يتم تنفيذها من خلال عملية التكويد، وحتى الأشقاء بالدول العربية يطلبون مواصفات محددة ويتم خضوع كل المنتجات المصدرة للخارج لسلامة الغذاء والحجر الزراعي، ويتم أخذ عينات من المعمل المركزي بوزارة الزراعة ولا يتم رفض أي سلعة، ونحتاج لزيادة هذا الأمر، مع زيادة نظام التكويد على كل المحاصيل الزراعية.

ضرورة أن تكون المحاصيل مطابقة للمواصفات

وشدد نقيب الزراعيين على أن مصر تحرص على أمن وسلامة الغذاء داخل السوق المصري ويتم أخذ عينات وفحصها والتشديد على ضرورة أن تكون المحاصيل مطابقة للمواصفات، مؤكدا أن أي دولة لابد أن يكون لديها نسبة تخزين نحو 25% من أي محصول، والسوق المصري يشهد ارتفاع للأسعار، لكن لا يوجد سلعة بالسوق المصري غير متوفرة.