نقيب الزراعيين: سوهاج شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة.. «فيديو»

وجّه الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مجهوداته من أجل تنمية وتطوير صعيد مصر.

وأضاف خليفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «قضيت طفولتي في قريتي بمحافظة سوهاج، وكانت هناك معاناة كبيرة في وسائل النقل، ولكي نذهب إلى مدرسة ثانوية عامة كنا نقطع مسافة قدرها 5 كم وأكثر، ولم يكن هناك شبكة طرق أو سيارات تنقلنا، وهذا ما ينطبق على الخدمات الأخرى».

تنمية الصعيد

وتابع نقيب الزراعيين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصا على تطوير وتنمية الصعيد خلال السنوات الخمس الماضية في كل القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن سوهاج يقطنها 6 ملايين نسمة، استفاد منهم 2.5 مليون مواطن من المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»، على أن تستكمل البقية في المراحل المقبلة.

مبادرة حياة كريمة

وأشار، إلى أنّ 13% من إجمالي مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تم تنفيذها في سوهاج، لأن المحافظة كانت طاردة للسكان ومن المحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

رضا شعبي كبير

وأكد أنّ هناك رضا شعبي كبير على ما بذله الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة خلال السنوات الماضية في محافظة سوهاج، مشيدًا بمحور طما على نهر النيل، إذ أن له مزايا عديدة بينها نقل الكتل السكانية والتوسع في استصلاح الصحراء.