صاروخ خاص وطائرة شبح.. روسيا تستعرض أسلحتها المطورة

تعمل روسيا على تطوير أسلحتها منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، حدثت روسيا الأسلحة النووية لديها وكذلك الطائرات التي يمكنها استهداف الأهداف عن بعد وكذلك تعديلات موسوعة على الصواريخ الخاصة بها.

ولدى روسيا طائرة جديدة (الشبح) تسمى «سوخوي 57» وتضم عدة نقاط مهمة.

وتستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن الطائرة

- روسيا أصبحت تستخدمها للمرة الأولى في يونيو 2022.

- الطائرة من الجيل الخامس.

- الطائرة تستهدف أماكن بعيدة المدى.

- موجودة فقط في قاعدة أهتوبنسك الجوية.

- بسبب ارتفاع ثمنها تعمل روسيا على استخدامها بحذر.

- روسيا لديها 76 طائرة فقط منها.

أسلحة نووية روسية متطورة

لدى دولة روسيا الاتحادية أكبر رؤوس نووية في العالم وتصل إلى 5977، وبسبب هذا العدد الكبير فإن دولة روسيا التي تعد أكبر دولة من حيث المساحة أصبحت الأكبر أيضا في امتلاك الرؤوس النووية، والذي يصل لنصف عدد الرؤوس في العالم.

اختبار لصاروخ جديد

عمدت روسيا إلى إجراء اختبار لصاروخ جديد مضاد للصواريخ منتصف العام الماضي ولا تفصح روسيا كثيرا عن الصاروخ لكنها أوضحت أن هدفه إصابة الأهداف بدقة وكشفت عن تواجده في كازاخستان.