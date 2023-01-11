سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء.. الأحمر بـ80 جنيها

تباين سعر طبق وكرتونة البيض في المزارع ومنافذ وزارة الزراعة والمحال التجارية اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023.

أسعار البيض في المزرعة اليوم

بلغ سعر طبق البيض الأحمر نحو 80 جنيها، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 76 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة اليوم نحو 74 جنيها، يصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

سجل سعر طبق البيض الأحمر نحو 78 جنيها، في المزرعة يصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

البيض في منافذ الزراعة كرتونة البيض في وزارة الزراعة اليوم بين 75 لـ80 جنيهًا.

سجل سعر طبق البيض الأحمر في وزارة الزراعة اليوم نحو 85 جنيها.

سعر البيض في المحال التجارية

سعر البيض الأبيض والأحمر في المحال التجارية اليوم بين 90 حتى 95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

الهياكل اليوم بين 30 و32 جنيهًا.

الصدور بالعظم بين 82 و85 جنيهًا.

الدبابيس اليوم بين 68 و70 جنيهًا.

الكبد والقوانص اليوم نحو 45 جنيهًا.

تراوح سعر الأوراك المخلية اليوم بين 75 و82 جنيهًا.

تراوح سعر الشيش طاووق اليوم بين 110 و120 جنيها.

البانيه بين 110 جنيهات و120 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 50 جنيهًا.

تراوح سعر الفرخة بين 95 حتى 120 جنيهًا.

تراوح سعر الشيش البانيه اليوم بين 115 و120 جنيهًا.