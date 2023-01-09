سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق

يهتم الناس يوميا بالبحث عن سعر كرتونة البيض، نظرا لأنها تدخل في إعداد الكثير من الواجبات خاصة وجبات الأطفال، لذا ترصد «الوطن» آخر ما استقرت عليه أسعار البيض في الأسواق.

صرح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، وجود استقرار كبير في سعر طبق وكرتونة البيض، إذ أن الأسعار لم تتغير في جميع الأسواق، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر طبق البيض الأبيض اليوم نحو 74 جنيها في المزرعة ، بينما يصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

البيض الأحمر اليوم نحو 78 جنيها، في المزرعة بينما يصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

البيض في منافذ الزراعة

يتراوح سعر كرتونة البيض في وزارة الزراعة اليوم بين 75 لـ80 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر في وزارة الزراعة اليوم 85 جنيها.

سعر البيض في المحال التجارية

سعر البيض في المحلات التجارية اليوم بين 90 حتى 95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

البانيه بين 110 جنيهات و120 جنيهًا.

سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 50 جنيهًا.

الدبابيس اليوم بين 68 و70 جنيهًا.

الكبد والقوانص اليوم نحو 45 جنيهًا.

الهياكل اليوم بين 30 و32 جنيهًا.

الصدور بالعظم بين 82 و85 جنيهًا.

الأوراك المخلية اليوم بين 75 و82 جنيهًا.

الشيش طاووق اليوم بين 110 و120 جنيها.

الفرخة وزن 2 كيلو بين 85 حتى 95 جنيهًا.

الشيش البانيه اليوم بين 115 و120 جنيهًا.