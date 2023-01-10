سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء.. 74 جنيها

شهدت أسعار البيض استقرار ملحوظا، فى المزارع ومنافذ وزارة الزراعة والمحال التجارية، لسعر كرتونة البيض الأبيض أو الأحمر أو البيض من النوع البلدي.

أسعار البيض في المزرعة اليوم

بلغ اليوم الثلاثاء سعر طبق البيض الأحمر إلى 80 جنيها، وسجل سعر طبق البيض الأبيض 76 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم

طبق البيض الأبيض اليوم نحو 74 جنيها في المزرعة، يصل للمستهلك بسعر 80 جنيها، البيض الأحمر نحو 78 جنيها، في المزرعة يصل للمستهلك بسعر 85 جنيها.

البيض في منافذ الزراعة

كرتونة البيض في وزارة الزراعة اليوم بين 75 لـ80 جنيهًا.

طبق البيض الأحمر في وزارة الزراعة اليوم 85 جنيها.

سعر البيض في المحال التجارية

سعر البيض الأبيض والأحمر في المحال التجارية اليوم بين 90 حتى 95 جنيها.

أسعار مشتقات الفراخ البيضاء اليوم

الهياكل اليوم بين 30 و32 جنيهًا.

الصدور بالعظم بين 82 و85 جنيهًا.

الدبابيس اليوم بين 68 و70 جنيهًا.

الكبد والقوانص اليوم نحو 45 جنيهًا.

الأوراك المخلية اليوم بين 75 و82 جنيهًا.

الشيش طاووق اليوم بين 110 و120 جنيها.

البانيه بين 110 جنيهات و120 جنيهًا.

سعر الكيلو من الكبد الصافي اليوم نحو 50 جنيهًا.

الفرخة وزن 2 كيلو بين 85 حتى 95 جنيهًا.

الشيش البانيه اليوم بين 115 و120 جنيهًا.