أسعار البيض والفراخ اليوم في أسواق السويس

شهد سعر كرتونة البيض اليوم الأحد استقرارا في السويس، فيما تفاوت أسعار الفراخ بمختلف أنواعها، بحسب إعلان بورصة الدواجن التي أشارت إلى أن هذا التباين في الأسعار بين الشركات يعود إلى العديد من العوامل منها العرض والطلب والجودة

ويعد سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمروالبلدي من المعلومات الهامة التي بحث عنها ملايين من الأسر المصرية بالمحافظات المختلفة وكذلك أسعار الفراخ البلدي والأبيض والساسو، وذلك لمساهمة معرفة تلك الأسعار في تحديد مصادر الشراء لكل صنف

سعر كرتونة البيض في البورصة والأسواق

ووفقاً لإعلان البورصة الرئيسية للبيض اليوم، فإن سعر كرتونة البيض الأحمر تراوح بين 80 إلى 81 جنيها والبيض الأبيض 77 إلى 78 جنيها، والبيض البلدي 88 إلى 89 جنيها.

وبحسب المتداول في الأسواق المحلية فسعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 97 جنيها و البيض الأحمر 89 جنيها والبيض الأبيض اليوم للمستهلك 86 جنيها

تباين أسعار الفراخ في البورصة

شهدت أسعار الكيلو من لحم الفراخ تبايناً اليوم فى البورصة فالبيضاء تراوحت بين 55 إلى 56 جنيها ولحم الفراخ الساسو كيلو 62 إلى 63 جنيها ولحم الفراخ البلدي 62 إلى 63 جنيها، ولحم الأمهات الأبيض 50 إلى 51 جنيها.

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية بالسويس ووفقاً للأرسعار الاسترشادية للغرفة التجارية: «البلدي الصاحي من 64 إلى 66 جنيها، الأبيض الصاحي من 56 إلى 58 جنيها، البلديالفريش من 80 إلى 82، الأبيض الفريش من 70 إلى 75 جنيها».