محافظ قنا: كرتونة البيض بـ78جنيها واللحمة بـ100 في معرض «أهلا رمضان»

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن معارض أهلا رمضان 2023 فتحت أبوابها للجمهور منذ فترة، موضحا أن بعض التجار استغلوا أزمة الدولار لرفع الأسعار على المواطنين وتحديدها من تلقاء أنفسهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن معارض أهلا رمضان توفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، موضحا أن كرتونة البيض متوفرة في معارض أهلا رمضان بـ78 جنيهًا والسكر بـ16 جنيهًا، و3 كيلو جرام زيت بـ130 جنيها.

ولفت اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إلى أن كل أجهزة الدولة تقوم بدورها لضبط الأسواق ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وأردف أن كيلو اللحمة في المحافظة بـ100 جنيه، مشيرا إلى أن علبة الجبنة 250 جراما تباع بـ10 جنيهات، موضحا أن كل مركز به مكان أو اثنين ثابتين ضمن معارض أهلا رمضان.