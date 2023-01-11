مخرجون يشاركون في موسم دراما رمضان المقبل بأكثر من عمل

مشاركة ممثل في أكثر من عمل درامي في وقتٍ واحد، أمر طبيعي، فقد اعتاد عليه عدد من الممثلين وكذلك قطاع كبير من الجمهور، إلا أن موسم دراما رمضان المقبل يشهد حالة استثنائية بانتقال هذه الظاهرة إلى المخرجين.

3 مخرجين يُشارك كل منهم بمسلسلين دفعة واحدة

ويتواجد في موسم دراما رمضان المقبل، 3 مخرجين يُشارك كل منهم بمسلسلين دفعة واحدة، وهم سامح عبد العزيز، وأحمد شفيق وعبد العزيز حشاد.

- سامح عبد العزيز ويُشارك سامح عبد العزيز، بمسلسلين «جميلة» بطولة ريهام حجاج، وكذلك الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم»، الذي أنجز منه جزءًا كبيرًا في التصوير.

مسلسل رمضان كريم 2، بطولة سيد رجب، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وصبري فواز، وأحمد صيام، ومحمد لطفي، وبيومي فؤاد، وعفاف مصطفى وآخرين، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

«جميلة» بطولة ريهام حجاج

أما «جميلة» بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، أحمد الشامي، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

- عبد العزيز حشاد ويدخل عبد العزيز حشاد، موسم دراما رمضان المقبل، بمسلسلي «أم البنات» الذي يواصل تصويره حالياً، و«بيت الحريم» لـ حنان مطاوع.

أم البنات، بطولة سهير رمزي ومنة عرفه وياسمين جمال ومحمد مهران وحامد الشرابي وعدد آخر من الفنانين.

أما مسلسل حنان مطاوع، سينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، ويشارك في بطولته كل من ريم البارودي، ونضال الشافعي، وعابد عناني وحسني شتا وآخرين.

أحمد شفيقويستعد أحمد شفيق، لتصوير مسلسل «الحاج إكسلانس» بطولة محمد سعد، والذي يشهد عودته إلى الدراما بعد سنوات طويلة من الغياب، كما يتواجد «شفيق» في رمضان أيضًا بمسلسل «حرب نفسية» بطولة أروى جودة