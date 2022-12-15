ضبط شخص بتهمة الاعتداء على فتاة بالغربية: «صورتني وأنا بضرب الحصان»

رصدت الأجهزة الأمنية، مقطع فيديو عبر موقع «فيسبوك»، متضمنا تعدِ شخص على إحدى الفتيات، صورته أثناء ضرب الدابة الخاصة به «حصان» بالغربية، وجرى ضبطه.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو، وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد وضبط الشخص المذكور، وتبين أنه عربجي، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا.

وبمواجهته، أقر بأنه حال سيره بالعربة الكارو خاصته، تجرها دابة «حصان» بدائرة قسم شرطة أول طنطا، تعثرت الدابة، وسقطت أرضا بالشارع، وحال ضربها مستخدما «عصا خشبية» لإيقافها مرة أخرى، صورته إحدى الفتيات بهاتفها المحمول، وأثناء مشاهدته لها، تعدى عليها بالسب والشتم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.