وظائف القطار الكهربائي الخفيف LRT.. آخر موعد للتقديم 25 يناير

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن حاجتها لشغل الوظائف الفنية، بنظام التعاقد للعمل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف، وهو مشروع جديد يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل وظائف خالية داخل مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، أعلنتها الصفحة الرسمية للهيئة القومية للأنفاق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظائف خالية داخل مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT

يوجد عدد من المتطلبات العامة لشغل وظائف القطار الكهربائي الخفيف وهي كما يلي:

- خبرة في صيانة المعدات الميكانيكية والكهربائية.

- مؤهل متوسط، فوق المتوسط، عال.

- لا يزيد عمر المتقدم على 40 عاما.

- يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية.

- أن يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

- القدرة على تحمل المسئولية وضوابط العمل والانضباط الذاتي والالتزام باللوائح والقوانين.

- ليس لديه سجلات جنائية.

- أن يتمتع المتقدم للوظيفة بصحة جيدة، ولا يعاني من ضعف الرؤية أو عمى الألوان.

- الأولوية لمن يتقن اللغة الإنجليزية أو الصينية

المستندات المطلوب إرفاقها

- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

- صورة الموقف من التجنيد صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي صورة شهادة الخبرة إن وجد.

- شهادات الدورات التدريبية التي حصل عليها.

- صورة حوالة بريدية باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

- عدد 2 صور شخصية 4 ×6

كيفية التقديم للوظائف

على الراغبين في التقدم لتلك الوظائف، القيام بإرسال الطلبات مستوفاة لجميع الأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالي «ص بـ466 رمسيس_كود 11794»، مع مراعاة كتابة الاسم والوظيفة على الظرف.. آخر موعد للتقديم يوم 25 يناير.