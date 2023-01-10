وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة.. الراتب يصل إلى 4000 جنيه

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، يوما توظيفيا مفتوحا لشركة بافلو برجر.

وكشفت الوزارة تفاصيل الوظائف المطلوبة، وأماكن العمل، موضحة أنّ مكان اليوم التوظيفي، سيكون في 60 شارع عبدالله العربي - الحي السابع - مدينة نصر، الدور الرابع - أعلى فوتبول كافية، الثلاثاء 10 يناير 2023، من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء.

تفاصيل الوظائف

1. عضو فريق – كرو مطعم (مؤهل متوسط – خبرة أو دون).

2. خدمة عملاء – كول سنتر (شفت كامل للخرجين).

3. أوفيس بوي.

4. عمال مخازن (يوجد وسيلة انتقال للمصنع).

أماكن العمل

عضو فريق (القاهرة - الجيزة - القاهرة الجديدة).

خدمة العملاء (مدينة نصر).

أوفيس بوي (مدينه نصر).

عمال المخازن (العبور).

الشروط المشتركة

• الحد الأقصى للسن 35 عاما.

• موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

• الراتب لوظيفة عضو فريق لا يقل عن 4000 + الإضافي + الحافز الشهري.

• الراتب لوظيفة لكول سنتر 3000 + kpi يصل لـ500 جنيه.

• الراتب لوظيفة أوفيس بوي 3000 جنيه.

• الراتب لوظيفة لعمال المخازن 3000 جنيه + يوجد وسيلة انتقال للمصنع.

• عدد ساعات العمل 9.

• تأمينات طبية واجتماعية.

• فرص للترقي بعد 6 أشهر.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية، والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد، عبر هذا الرابط: https://forms.office.com/r/769imBjA5W

ويمكن الاستفسار عن الوظائف من خلال الاتصال على واتس آب/ت: 01114400518، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: https://bit.ly/3Il37Q2.