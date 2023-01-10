منة فضالي تنشر صورة من كواليس مسلسل «العمدة» لـ محمد رمضان

تواصل الفنانة منة فضالي تصوير باقي مشاهدها في مسلسل «العمدة»، الذي تشارك من خلاله مع الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2023، وتجسد دور الزوجة.

وكشفت الفنانة منة فضالي عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام عن مجموعة من الصور من داخل كواليس مسلسل «العمدة» لعائلة جعفر العمدة الشخصية التي يجسدها الفنان محمد رمضان .

تفاصيل عائلة جعفر العمدة

ظهرت الفنانة منة فضالي في الصور بجانب عدد من الفنانين منهم ايمان العاصي وعصام السقا وهالة صدقي وطارق النهري، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وعلقت الفنانة منة فضالي على الصور، قائلة: «عيلة جعفر العمدة، النجم محمد رمضان أخف وأحلى وأطيب حد في العالم، الملكة هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، يا جماعة عامل شغل عالي، عصام السقا سيب التليفون يا نعيم، أحمدعبدالله، أخيرا حد أخد حقي منك يا كارم».

وتابعت: «دعاء حكم العسل أختك جوز يجوري بكر وداد، أستاذ طارق النهري دسوقي عامل شغل جامد السنة دي، المنتج الفني بتاعنا محمد سعيد العسل بقى دعواتكم لينا في مسلسل العمدة، يا رب يعجبكم مسلسل للمخرج اللي بيغير من الممثل بجد الأستاذ محمد سامي العمدة رمضان».