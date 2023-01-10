3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم محصلة بجمارك السخنة خلال ديسمبر 2022

أفرجت الإدارة العامة لـ جمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة تحت إشراف رشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر ديسمبر 2022 عن مشمول 8098 شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالي 22693 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع «مكونات تكييف - ثلاجات - مراوح - أقمشة - خيوط»، وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة وإكسسوار حريمي ولعب الأطفال.

ويأتي ذلك في إطار حرص مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتوري على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي والإسهام في تلبية احتياجات ومستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية والإسهام في استقرار الأسعار من أجل التيسير على المواطنين.

حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر ديسمبر الماضي، 983 مليونا و476 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و597 مليونا و87 ألف جنيه.

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر ديسمبر الماضي، 1459 شهادة صادر بعدد حاويات 14610، بقيمة إجمالية 4 مليارات و221 مليونا و759 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 8 ملايين و69 ألف جنيه، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن «دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس».

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال ديسمبر 2022 نحو 3 مليارات و580 مليونا و564 ألف جنيه.