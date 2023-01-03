جمارك السخنة تحبط تهريب كمية من الشيش الإلكترونية والأدوية

في أول ضبطيات العام الجديد، تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمنافذ برئاسة إبراهيم عامر، من إحباط محاولتي تهريب كمية من الشيش الإلكترونية والأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون الجمارك وقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

المحاولة الأولى.. إحباط تهريب 4300 شيشة إلكترونية

وتمثلت المحاولة الأولى والتي أحبطتها جمارك الوارد بالتنسيق مع المقدم أحمد دراز بمباحث الميناء، وذلك أثناء كشف مشمول الشهادة رقم 479392 لسنة 2022 باسم شركة إ . إ للاستيراد والصنف الوارد عبارة عن زينة أعياد ميلاد واردة من الصين وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 4300 قطعة من الشيش الإلكترونية مخبأة بين الطرود الواردة.

المحاولة الثانية.. إحباط محاولة تهريب 800 طرد منتجات معدنية منشطة

وكانت المحاولة الثانية تمت في جمرك الصادر بالتنسيق مع المقدم أحمد بيومي رئيس مباحث المخدرات حيث تم الإشتباه فى مشمول البيان الجمركي رقم الشهادة الصادر رقم 77942 لسنة 2022 باسم شركة ا . ا ل والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 800 طرد منتجات معدنية منشطة «هباب حيواني».

محاولة تهريب أدوية دون الحصول موافقة وزارة الصحة

بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من الأدوية البشرية المتنوعة المحلية والأجنبية الصنع منها تيجرال لعلاج الصرع وزولادكس لعلاج الأورام السرطانية وسينجاردي وجليبتس بلس بلس لعلاج السكر وأتاكاند لعلاج إرتفاع ضغط الدم وكليكسان لمنع تجلط الدم وسيريبروليسين لعلاج التهابات الأعصاب وريسبردال لعلاج الفصام وغيرها من الأدوية ، وذلك دون موافقة وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية.

لجنة من جمرك العين السخنة أحبطت المحاولتين

وتم إحباط محاولتى التهريب بواسطة لجنة مكونة من حسن عبد الرحمن مدير جمرك السخنة وخالد ابراهيم مدير حركة السخنة وأحمد سويلم مدير إدارة الأمن الجمركي ومحمد عباس مدير إدارة المكافحة عمليات ومحمد بهنسي مدير إدارة المكافحة التزام ومحمود حشيش أمن جمركي ومحمد عبد العظيم مشرف الساحة وسامي عبد المنعم وعلي طارق وسالم سعيد ومحمد غريب ومحمد طلعت ومحمد عبد الوهاب مأمورى الحركة وحافظ خضيري خدمات معاونة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ورشاد أمين رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.