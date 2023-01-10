أحمد علي عيسى رئيسا لمركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 96 بتاريخ 10 يناير 2023، بتكليف أحمد علي عيسى، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق للمشروعات، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم.

وجاء قرار تولي نائب رئيس مركز ومدينة دسوق للمشروعات، رئيسًا للوحدة المحلية بمركز ومدينة بلطيم خلفًا للواء أحمد عبد الله السنوسي، والذي جرى نقله للعمل بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

التدرج الوظيفي لرئيس الوحدة المحلية ببلطيم

بدأ أحمد علي عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم الجديد، عمله موظفًا بإدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، ومديرًا لمكتب رئيس مركز ومدينة دسوق، ورئيسًا لحي شمال مدينة دسوق، ونائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق لشئون التجميل والنظافة، ونائبًا لرئيس المركز والمدينة للمشروعات.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

يأتى ذلك في إطار حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري، وسرعة إنجاز المهام داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، بما يُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.