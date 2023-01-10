قناة القاهرة الإخبارية تكشف سبب زيادة الإقبال على التخلي عن الجنسية البريطانية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا عن زيادة الإقبال على التخلي عن الجنسية البريطانية.

وقال التقرير، إن 868 بريطانيا تقدموا بطلبات لتسليم جوازات سفرهم خلال 2021، ونحو 6500 بريطاني قدموا طلبات للتخلي عن جنسياتهم منذ عام 2011.

وأضاف: «قيود الجنسية المزدوجة أبرز دوافع البريطانيين للتخلي عن جنسياتهم، وكذلك تنامي رغبتهم في التمتع بحقوق حاملي جنسيات الاتحاد الأوروبي».

وتابع: «عدد البريطانيين راغبي التخلي عن جنسياتهم ارتفع منذ قرار البريكست، كما أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية دفعت البريطانيين للتخلي عن جنسياتهم، وكذلك زيادة فواتير الطاقة وهبوط مستويات المعيشة زادت من أعباء البريطانيين».

واستطرد: «هناك توقعات بانخفاض دخل العائلات بنسبة 7% لمواكبة ارتفاع الأسعار في بريطانيا، كما أن صندوق النقد الدولي أعلن انتقاده للميزانية المصغرة لوزير الخزانة البريطاني، وتوقع صندوق النقد ارتفاع التضخم ليبلغ 11.3% في المملكة المتحدة».