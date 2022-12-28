وزير البترول: استطعنا الوصول إلى تحقيق هدف الدولة لتكون مركزا إقليميا للطاقة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال بيان حصاد عام 2022، إنه في إطار استراتيجية الدولة لتحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، بما يساهم في تعظيم دور مصر الإقليمي والريادي بالمنطقة، تعمل الوزارة على مختلف الأصعدة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر على المستوى الإقليمي والدولي والترويج للمزايا التنافسية، التي تمتلكها مصر بهذا المجال، سواء على مستوى التنسيق مع حكومات الدول أو الشركات العالمية العاملة بالمنطقة.

التنسيق مع الدول الجوار والاتحاد الأوروبي

وأضاف «الملا» أنه جرى خلال العام، العمل والتنسيق مع الدول الجوار والاتحاد الأوروبي من خلال فرق عمل فنية مشكلة، تعقد اجتماعات بصفة دورية بغرض بحث ودراسة استجلاب أكبر قدر من غازات شرق المتوسط إلى مصر، لإعادة تصديرها أو إمكانية استخدامها في السوق المحلي.

وفى هذا الصدد، جرى اتخاذ العديد من الخطوات البارزة خلال العام، من أهمها:

- توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بالقاهرة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط في يونيو 2022 بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تهدف لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، باستخدام البنية التحتية والتسهيلات المصرية .

- توقيع إعلان النوايا مع وزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية لتعزيز التعاون في مجال تجارة الطاقة، وتسهيل اتفاقيات القطاع الخاص والتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.

منتدى غاز شرق المتوسط.. دور فاعل ونتائج متميزة

لعب منتدى غاز شرق المتوسط، الذي جرى تأسيسه مع 7 دول متوسطية، ومقره القاهرة دورا فاعلا في تعزيز سياسات التعاون في مجال الغاز الطبيعي، بالتنسيق مع دول المنتدى والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهم مراقبين بهدف تنمية سوق غاز إقليمي، مستدام لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الكامنة في منطقة شرق المتوسط والترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها مصر.

وقد كان من أهم النتائج والخطوات البارزة التي تحققت تحت مظلة المنتدى خلال العام، مذكرة التفاهم الثلاثية التي جرى توقيعها بالقاهرة، للتعاون في نقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط الى أوروبا، باستخدام البنية التحتية المصرية.

وقد كان اتخاذ خطوات حثيثة لبدء العمل في تنمية حقل غاز غزة مارين، بجهود ومشاركة مصرية من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، هو أحد النتائج المبهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال العام، وجرى توقيع مذكرة تفاهم مصرية فلسطينية، للعمل بالمشروع في خطوة مهمة، تحت رعاية المنتدى، وهو ما يبرز أهميته البالغة في التعاون لمصلحة كل الدول وشعوبها.

أطلق المنتدى خلال مشاركته الناجحة في القمة العالمية للمناخ COP27، مبادرة عملية مهمة لخفض الانبعاثات، وإزالة الكربون من صناعة الغاز الطبيعي في دول المنتدى.

وتسلمت مصر في نهاية العام المنتهى رئاسة المنتدى خلال العام الجديد 2023، برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.