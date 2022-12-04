استقرار أسعار السيارات المستعملة في مصر اليوم.. تبدأ من 21 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:19 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
أسعار السيارات فى مصر
قال بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات المستعملة شهدت استقرارًا في الأسعار، بعدما أعلنت العلامة التجارية الألمانية فتح مصنع لتجميع السيارات محليًا وبيعها بأسعار أقل من السوق الخارجية.
وتابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المواطنين الراغبين في شراء السيارات المستعملة عليهم البحث عن سيارات من العلامات التجارية التي يجرى تداولها في السوق بين ياباني وكوري وصيني وألماني.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، الأسعار، التي يجرى تداولها في سوق السيارات المحلية.
أسعار السيارات في مصر
فيات 128 1991
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 24.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 21.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 28.000 جنيه
لادا 2107 1991
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 24.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 23.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 27.000 جنيه
لادا 2105 1992
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 25.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 21.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 27.000 جنيه
لادا 2107 1993
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 29.000 جنيه
لادا 2107 1995
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 29.000 جنيه
فيات 128 1997
سوق السيارات اليوم
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 29.000 جنيه
فيات 128 1999
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 21.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 34.000 جنيه
فيات 128 1998
متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 27.000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 22.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 30.000 جنيه