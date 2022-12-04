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استقرار أسعار السيارات المستعملة في مصر اليوم.. تبدأ من 21 ألف جنيه

كتب:

أحمد عبد اللطيف
10:19 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
أسعار السيارات فى مصر

أسعار السيارات فى مصر

قال بكر محمد علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إن سوق السيارات المستعملة شهدت استقرارًا في الأسعار، بعدما أعلنت العلامة التجارية الألمانية فتح مصنع لتجميع السيارات محليًا وبيعها بأسعار أقل من السوق الخارجية.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المواطنين الراغبين في شراء السيارات المستعملة عليهم البحث عن سيارات من العلامات التجارية التي يجرى تداولها في السوق بين ياباني وكوري وصيني وألماني.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، الأسعار، التي يجرى تداولها في سوق السيارات المحلية.

أسعار السيارات في مصر

فيات 128 1991

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 24.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 21.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 28.000 جنيه

لادا 2107 1991

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 24.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلية: 23.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 27.000 جنيه

لادا 2105 1992

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 25.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 21.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 27.000 جنيه

لادا 2107 1993

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24.000 جنيه         

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 29.000 جنيه

لادا 2107 1995

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 29.000 جنيه

فيات 128 1997

سوق السيارات اليوم

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 29.000 جنيه

فيات 128 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26.000 جنيه         

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 21.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلية: 34.000 جنيه

فيات 128 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 27.000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 22.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 30.000 جنيه

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