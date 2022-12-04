«تجار السيارات المستعملة»: انخفاض أسعار المركبات في الأسواق الفترة المقبلة

شهد سوق السيارات استقرارا في الأسعار، خاصة بعد إعلان أكبر العلامات التجارية عن أسعارها الجديدة، وبدء تجميع وصناعة السيارات محليا.

أسعار السيارات اليوم

وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات سيشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة السيارات الجديدة.

سوق السيارات المستعملة

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، أن قيام الدولة بتشجيع إنشاء مصانع السيارات والتجميع محليا سيؤدي إلى انخفاض أسعارها بمختلف أنواعها.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدة أنواع من السيارات المستعملة في السوق المحلية، كالتالي:

فولكس فاغن باراتي 2006

متوسط سعر السيارة في السوق 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر كريستالة 1996

متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق 63,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق 92,000 جنيه

كيا سيفيا 2000

متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق 83,000 جنيه

كيا شوما 2001

متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق 69,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه

بيجو 206 2001

متوسط سعر السايرة فى السوق المحلي : 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 81,000 جنيه

شيفروليه أفيو 2005

متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق 85,000 جنيه

كيا ريو 2005

متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق 76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق 76,000 جنيه

كارى Q22 2015

متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه

دايو لانوس 1996

متوسط سعر السيارة في السوق 77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق 90,000 جنيه.