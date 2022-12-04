«تجار السيارات المستعملة»: انخفاض أسعار المركبات في الأسواق الفترة المقبلة
كتب:
أحمد عبد اللطيف
10:33 ص | الأحد 04 ديسمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة في السوق
شهد سوق السيارات استقرارا في الأسعار، خاصة بعد إعلان أكبر العلامات التجارية عن أسعارها الجديدة، وبدء تجميع وصناعة السيارات محليا.
أسعار السيارات اليوم
وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات سيشهد انخفاضا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة السيارات الجديدة.
سوق السيارات المستعملة
وتابع عضو رابطة تجار السيارات، أن قيام الدولة بتشجيع إنشاء مصانع السيارات والتجميع محليا سيؤدي إلى انخفاض أسعارها بمختلف أنواعها.
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدة أنواع من السيارات المستعملة في السوق المحلية، كالتالي:
فولكس فاغن باراتي 2006
متوسط سعر السيارة في السوق 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر كريستالة 1996
متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق 63,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق 92,000 جنيه
كيا سيفيا 2000
متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق 83,000 جنيه
كيا شوما 2001
متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق 69,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه
بيجو 206 2001
متوسط سعر السايرة فى السوق المحلي : 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 81,000 جنيه
شيفروليه أفيو 2005
متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق 85,000 جنيه
كيا ريو 2005
متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق 76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق 76,000 جنيه
كارى Q22 2015
متوسط سعر السيارة في السوق 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق 81,000 جنيه
دايو لانوس 1996
متوسط سعر السيارة في السوق 77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق 90,000 جنيه.