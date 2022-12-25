أسعار السيارات المستعملة في الشرقية.. أقل سيارة بـ18 ألف جنيه

زاد الإقبال على شراء السيارات المستعملة في محافظة الشرقية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الأسواق، بسبب قلة المعروض منها على المستوى العالمي، وارتفاع سعر الدولار، عالميا، ومحليا، ووجود الكثير من المعوقات التي تؤثر على عمليات الإنتاج بشكل عالمي.

الإقبال على شراء السيارات المستعملة أكثر من الحديثة

وقال محمد عبد الفتاح تاجر سيارات في محافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الزبائن حالياً يبحثون عن السيارات المستعملة، بشرط أن تكون حالتها جيدة، لان أسعارها تكون أقل من السيارات الحديثة.

سيارات متنوعة التصميمات والتجهيزات الفنية مطروحة في الأسواق

ولفت إلى أن سوق السيارات يضم سيارات متنوعة الطرازات والتي تتنوع بين التصميمات الخارجية والتجهيزات الفنية، إلى جانب العديد من الأسعار المختلفة التي تناسب جميع الفئات، في المجتمع الشرقاوي.

أسعار سيارات مستعملة في محافظة الشرقية

وأوضح أن أسعار السيارات تتراوح من 35 ألفا إلى 200 ألف أو أكثر وذلك على النحو التالي..

سيارة لادا 35 ألف جنيه، وسيارة لاسيتب خليجي أعلى فئة 195 ألف جنيه، وسيارة مستسوبيشي لانسر بسعر 148 ألف جنيه، وسيارة ليبرتي بسعر 260 ألف جنيه، وسيارة شيفروليه أفيو بسعر 198 ألف جنيه.

أقل سيارة سعرها 18 ألف جنيه

وأضاف: «سيارة تويوتا كورلا بسعر 325 ألف جنيه، وفيات تيمبرا بسعر 55 ألف جنيه، وفيات 128 بسعر 18 ألف جنيه، وسيارة هيونداي بسعر 100 ألف».