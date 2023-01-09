انخفاض أسعار السيارات المستعملة في مصر.. 8 أنواع أرخصها يبدأ من 63 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المستعملة انخفاضا في الأسعار في السوق المحلي، وقال عبد الله علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات المستعملة انخفضت خلال الأيام الماضية.

سوق السيارات المستعملة

وتابع عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحاته لـ«الوطن» أن السبب فتح عدد من المستثمرين توكيلات ومصانع لتجميع السيارات العالمية فى مصر، ما أدى إلى اختفاء الـ«أوفر برايس» على السيارات الجديدة، وأدى ذلك لانخفاض أسعار السيارات المستعملة.

أسعار السيارات المستعملة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة فى السوق المحلي.

جيب شيروكي 1994

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 81,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر 1996

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 75,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 81,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1996

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 63,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 92,000 جنيه

دايو نوبيرا 1 1997

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 81,000 جنيه

هيونداي اكسنت 1999

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 68,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 84,000 جنيه

كيا شوما 2001

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 76,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 69,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 81,000 جنيه

كيا سيفيا 2000

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 77,000 جنيه

أقل سعر للسايرة فى السوق المحلي: 75,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 86,000 جنيه

هيونداي H1 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 77,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 86,000 جنيه