انخفاض أسعار السيارات المستعملة في مصر.. 8 أنواع أرخصها يبدأ من 63 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:03 م | الإثنين 09 يناير 2023
أسعار السيارات المستعملة
شهد سوق السيارات المستعملة انخفاضا في الأسعار في السوق المحلي، وقال عبد الله علي عضو رابطة تجار السيارات المستعملة فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات المستعملة انخفضت خلال الأيام الماضية.
سوق السيارات المستعملة
وتابع عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحاته لـ«الوطن» أن السبب فتح عدد من المستثمرين توكيلات ومصانع لتجميع السيارات العالمية فى مصر، ما أدى إلى اختفاء الـ«أوفر برايس» على السيارات الجديدة، وأدى ذلك لانخفاض أسعار السيارات المستعملة.
أسعار السيارات المستعملة
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات المستعملة فى السوق المحلي.
جيب شيروكي 1994
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 81,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1996
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 75,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 81,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر كرستالة 1996
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 63,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 92,000 جنيه
دايو نوبيرا 1 1997
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 81,000 جنيه
هيونداي اكسنت 1999
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 68,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 84,000 جنيه
كيا شوما 2001
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 76,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 69,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 81,000 جنيه
كيا سيفيا 2000
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 77,000 جنيه
أقل سعر للسايرة فى السوق المحلي: 75,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 86,000 جنيه
هيونداي H1 2005
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 77,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 71,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 86,000 جنيه