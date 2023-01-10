محافظة الدقهلية تسترد صفحتها الرسمية بعد الاستيلاء عليها وتعتذر للمتابعين

تمكنت محافظة الدقهلية من استعادة الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد محاولة سرقتها، ونشر فيديو لوصفات طبخ صيني ومقطع فيديو آخر لاصطياد سمكة كبيرة، واستمر الأمر عدة ساعات، حتى أعلنت المحافظة أنها تمكنت من استعادتها مرة أخرى، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من قام بهذه المحاولة.

بيان محافظة الدقهلية

ونشرت صفحة «محافظة الدقهلية» بيانا ذكرت فيه: «تنويه هام.. تعتذر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية عما تم نشره منذ قليل، ولا يمت بأي صله لنشاط المحافظة والهدف منها، حيث يرجع ذلك إلى محاولة تهكير الصفحة، وتطمئن محافظة الدقهلية السادة المتابعين لصفحتها الرسمية وجميع أبناء المحافظة بأنه تم التصدي لهذه الهجمة بمجهودات الأجهزة المعنية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من قام بهذه المحاولة.».

فيديو طهي طعام صيني

وتفاجأ متابعو محافظة الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء، بنشر الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية لمقطع بعنوان «طهي طعام صيني رائع»، يشرح طريقة عمل الأكل الصيني، وتبعه فيديو آخر بعنوان «حقا سمكة كبيرة»، ما تسبب في تعجب المتابعين للصفحة، واستمر الأمر عدة ساعات حتى تم نشر التوضيح وإزالة المنشورات.