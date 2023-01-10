توزيع 61 مشروع تمكين اقتصادي على الأكثر احتياجا في الدقهلية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اليوم، الثلاثاء، احتفالية بديوان عام محافظة الدقهلية؛ لتوزيع 61 مشروع تمكين اقتصادي على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظة الدقهلية، في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

توزيع 61 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

وقال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إنه تم توزيع 61 مشروع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية موزعة بين مراكز المنصورة ومركز ميت غمر ومركز السنبلاوين ومركز إجا، وبقيمة إجمالية بلغت مليونًا و220 ألف جنيه، مؤكدًا أنّ المشاريع المقدمة متمثلة في مهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا إضافة إلى البقالة والأكشاك، وعدد من المشروعات التي تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الأولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات في مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذى انطلق امس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، وعدد من السادة الوزراء.

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يشهد مشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 30 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.