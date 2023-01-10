إخلاء سبيل صاحب مدرسة خاصة في الدقهلية بكفالة لاتهامه بتجارة العملة

أصدر المستشار أحمد عبدالمحسن، قاضي التجديد بمحكمة طلخا الجزئية، بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، قرارا بإخلاء سبيل «أحمد ع. م.»، 73عاما، صاحب توكيل سيارات نقل ثقيل، ومالك مدرسة خاصة، بكفالة مالية قدرها 4 ملايين جنية، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.

وأكد دفاع المتهم خلال جلسة نظر تجديد الحبس بعدم معقولية الواقعة في ضوء كشوف الحسابات البنكية والإيصالات الصادرة عن شركات الصرافة، والتي تؤكد أن كافة تعاملاته تتم وفقًا للقنوات والمصارف الشرعية.

وأوضح فريق الدفاع أن المبالغ الهولندية والروسية التي عثر عليها بحوزة المتهم وقت ضبطه حصل عليها منذ عام 2018 حال تواجده في تلك الدول، وفقًا لما هو ثابت بجواز سفره.

المتهم ينكر اتجاره في العملات الأجنبية

وأنكر المتهم خلال التحقيقات اتجاره في العملات الأجنبية، موضحًا أن المبالغ التي عثر عليها بحوزته جميعها مثبتة بأوراق رسمية، وجرى الحصول عليها عن طريق عدد من مكاتب الصرافة كونه يعمل في مجال استيراد السيارات، فضلا عن امتلاكه لتلك الأموال بعد قرار وقف الاستيراد من الخارج.

ضبط رجل أعمال بعملات أجنبية

وكان ضباط مباحث الاموال العامة بمنطقة شرق الدلتا ضبطوا المدعو «أحمد ع. م. ا»، 73 عامًا، رجل أعمال وبحوزته عملات أجنبية متنوعة، منها 1333 ألفا و395 يورو و1620 روبل روسي و150 زلووتي بولندي، و13400 جنيه مصري، وذلك لقيامة بالاتجار في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، وحرر عن ذلك المحضر رقم 278 جنح طلخا لسنة 2023.