«مون امور» لـ شذى حسون وفوديل.. أول ديو غنائي في 2023

بعد ترقب وانتظار، طرحت لايف ستايلز ستوديوز، ديو أغنية «مون امور» الذي جمع الفنانة شذى حسون وفوديل.

وصدر ديو مون امور، على طريقة الفيديو كليب، حصريا عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب، وحمل توقيع المخرج زياد خوري.

ويُعد ديو «مون امور» أول ديو غنائي عربي، يصدر في العام الجديد 2023.

«مون امور» أول ديو غنائي عربي

جاءت أغنية «مون امور» باللهجة المغربية، وحملت توقيع فوديل على صعيد اللحن، إذ قدم مادة لحنية إيقاعية، جديدة من حيث التركيبة اللحنية والأسلوب الغنائي الذي جمع بين سرعة الأداء والإحساس بالمغنى.

وحملت أغنية «مون امور»، كلمات سمير المجاري، وتوزيع رشيد محمد علي.

ويتجدد التعاون بين لايف ستايلز ستوديوز وشذى حسون بأغنية «مون امور»، التي تُعد أول أغنية من ألبومها الجديد مع الشركة، بينما يُعد هذا التعاون الأول مع فوديل.