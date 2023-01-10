جنازة مهيبة لشاب فارق الحياة بشكل مفاجئ في كفر الشيخ.. «كان حبيب الكل»

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عقب وفاة شاب يدعى محمود مجدي، 41 عاما، ويقيم بمدينة الحامول، بشكل مفاجئ، وهو مبتسم الوجه مستغفرا لربه قبل لحظات من لفظ أنفاسه الأخيرة، وشيع أبناء مدينة الحامول والقرى المجاورة جثمانه إلى مثواه الأخير.

حزن في كفر الشيخ لوفاة شاب

وقال حازم عبدالبصير، أحد جيران الشاب المتوفى، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أبناء مدينة الحامول في حالة من الحزن الشديد، وكذلك القرى المجاورة لها، لوفاة الشاب، لافتاً أن الشاب الراحل، خريج كلية الحقوق، كان مشهودا له بدماثة الخلق ومن المترددين على المساجد، ويسعى لفعل الخير ومساعدة جيرانه وأقاربه، وكان دائم الابتسامة ولا تفارق وجهه، ويحترم الصغير والكبير، وهو متزوج ولديه ولدين.

20 ألف شخص في الجنازة

وأضاف فتوح علي، أحد أبناء مركز الحامول بكفر الشيخ، أن الراحل كان شابا يتقي الله ويساعد المحتاجين، لافتاً أن جنازته كانت مهيبة وحضرها ما يقرب من 20 ألف شخص من أبناء الحامول والقرى المجاورة.