كم شهر باقي على رمضان 2023؟.. «القومي للبحوث» يجيب

أجاب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد عن سؤال كم شهر باقي على رمضان 2023؟، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد وكذلك عدد الأيام المتبقية على الشهر الكريم.

وقال المعهد وفقا لتقرير صادر عنه، إن شهر رمضان يتبقى عليه شهرين «رجب وشعبان»، وعدد الأيام المتبقية على شهر رمضان وفقا للتاريخ الهجري 71 يوما، بدءا من غد الأربعاء، إذ سيكون هناك 12 يوما متبقيا على شهر جمادي الآخرة، وسيكون عدد أيام شهر شعبان 29 يوما، وشهر شعبان 30 يوما، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

استطلاع أهلة الشهور بالتنسيق بين اللجان العلمية والشرعية

و في السياق ذاته، أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد للوطن، أن الحسابات الفلكية لـ الشهور القمرية يجرى إعدادها وفقا لدراسات بحثية تعد من أساتذه المعهد، وأن الرأي الشرعي النهائي يكون لدار الافتاء المصرية، منوها بأن استطلاع أهلة الشهور يكون بالتنسيق بين كل من اللجان العلمية بالمعهد و اللجان الشرعية بمختلف مناطق وأنحاء جمهورية مصر العربية.