أسعار السلع بمعرض «أهلا رمضان» 2023 القليوبية.. كيلو السكر 14.5 جنيه

شهدت منافذ القليوبية إقبالا متزايدا من المواطنين للحصول علي المواد الغذائية المتوفرة بأسعار السلع معرض «أهلا رمضان»، 2023 القليوبية حيث تبدأ أسعار الأرز والسكر من 14.5 جنيه في المعارض، التي جرى افتتاحها اعتبارًا من الأسبوع الجاري في بنها وشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، فيما يجري تجهيز مواقع أخرى في مدن المحافظة.

«الوطن»، تستعرض أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان» 2023 التي تبدأ من 14.5 جنيه لكيلو الأرز والسكر، و140 جنيها لكيلو اللحم.

أسعار السلع معرض «أهلا رمضان» 2023 القليوبية

كشف الدكتور محمد الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، انخفاض أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023 بالقليوبية بنسبة 30% في منافذ بنها وشبرا التي جرى افتتاحها الخميس الماضي.

سجل سعر كيلو الأرز نسبة كسر 5% من 14.5 إلى 15 جنيها للكيلو.

وصل سعر كيلو الأرز ‏نسبة كسر 3% نحو 18 جنيها للكيلو.

سجل سعر كيلو الدقيق 15 جنيها.

‏سجل سعر الزيت 750 ملي بسعر 35 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحمة البلدي 140 جنيها.

سجلت الفراخ المجمدة الواحدة زنة كيلو 60 جنيها.

سجل سعر الدقيق 17 جنيها.

سجل سعر كيلو المكرونة 16 جنيها.

سجل سعر الشاي العبوة 8/1 كيلو 7 جنيهات.

غرفة عمليات بالقليوبية لمتابعة أسعار السلع في معرض أهلاً رمضان

قال «الفيومي» في تصريحات لـ «الوطن»، إنه جرى إعداد غرفة عمليات لمراقبة أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان» القليوبية 2023 في إقامة المعارض مبكرا، التي تستمر حتى إبريل المقبل لبيع السلع والمنتجات، اعتبارًا من يناير الجاري للتخفيف عن المواطنين.

وقال «الفيومي»، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة طول الوقت على تلبية احتياجات المواطنين لتوفير كافة السلع والمنتجات بأسعار مناسبة في معرض «أهلا رمضان» 2023 القليوبية.

تخفيضات أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023

وأوضح «الفيومي» أن الدولة تهتم حاليا بتوافر السلع بأسعار مناسبة في معرض أهلا رمضان 2023 القليوبية، مع وجود أسعار عادلة معلنة لكل سلعة لتخفيف عن المواطنين، حيث تقدم معارض «أهلا رمضان» في القليوبية كل السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن معارض «أهلاً رمضان»، ستغطى المحافظة والبداية كانت ببنها وشبرا وجاري تخصيص معارض في طوخ والخانكة والقناطر وقليوب وشبين القناطر .