تشييع جثمان سائق لقي مصرعه في انقلاب سيارة ربع نقل بكفر الزيات

شيع أهالي قرية كفر إخشا التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثمان سائق سيارة ربع نقل يدعى أحمد عيد، لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارته في مصرف على طريقة قرية قصر نصر الدين.

تشييع جثمان السائق

وقال محمد حسن، أحد أهالي القرية، لـ«الوطن»، إن المتوفى يدعى أحمد عيد، ويبلغ من العمر 19 عاما، ومقيم بقرية كفر إخشا، ولقي مصرعه إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل أحد المصارف على طريق قرية قصر نصر الدين، مشيرا أن الشاب المتوفى كان ينقل عمالا بعد الانتهاء من عملهم داخل الأراضي الزراعية، من إحدى القرى المجاورة.

وأضاف أنه تم تشييع الجثمان بعد أن قررت جهات التحقيق تسليم الجثمان إلى ذويه واستخراج تصريح الدفن، وأن القرية تشهد حالة من الحزن الشديد مؤكدا أن الشاب المراحل كان يعمل من أجل توفير متطلبات الحياة ومساعدة والده، وكان يتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية.

مصرع سائق وإصابة 14 سيدة

وكان طريق قرية «قصر نصر الدين - كفر الزيات»، شهد عصر اليوم انقلاب سيارة ربع نقل داخل أحد المصارف، ما أدى إلى مصرع سائق السيارة، وإصابة 14 سيدة بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.