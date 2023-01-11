حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 11-1-2023 عاطفيا ومهنيا

يميل مولود برج الجوزاء إلى الجنان وعيش المغامرة والتهور ولا يحسب الأمور حوله قبل أن يقدم عليها، ما يجعله يقع في العديد من الأزمات والمشكلات التي يندم عليها فيما بعد، كما أنه شخص متقلب الأحوال كثيرا وحاد الطباع وسريع الانفعال عند التعرض لأمور أو قضايا يناقشها.

وفي السطور الآتية، نعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

يحاصر مولود برج الجوزاء بعض الضغوط وعدم التوافق مع البعض، فعليهم أن يتحلوا بالصبر اليوم، وذلك وفقا ما ينصحك به علم الفلك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك اليوم، لذا عليك أن تحاول أن تجد أرضية مشتركة تجمعك بالأحباب والأقارب وتقضى معهم أوقات مميزة، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي.