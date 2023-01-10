نجلاء بدر تطلق النار على نضال الشافعي في الحلقة الرابعة من حكاية روليت

انطلقت منذ قليل، فعاليات الحلقة الرابعة من حكاية «روليت» ضمن حكاوي مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، الذي يعرض على قناة cbc.

وشهدت الحلقة الرابعة من حكاية روليت، العديد من الأحداث الساخنة التي تكمن في مواجهة نجلاء بدر لزوجها نضال الشافعي بالخيانة، التي عرفتها ولم تتحدث معه فيها حتى يستقر منزلهما؛ أملًا في أن يهدأ ويعود لحياته الزوجية.

أحداث الحلقة الرابعة من حكاية روليت

وشهدت الحلقة، مواجهة بين نجلاء وعشيقة زوجها، إذ عملت على إعلامها بحقيقة الوضع وأنها لا بد أن تترك نضال لحياته الزوجية، في مشهد مليء بالدراما.

وانتهت الحلقة بقيام نجلاء بدر بخطف المسدس من زوجها وإطلاق النار عليه.

يعرض المسلسل في الثامنة مساء على سي بي سي.

قصة حكاية روليت

حكاية روليت، بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، وتناقش مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما محمود الوكيل وزوجته الممثلة شيرين زاهر، إذ يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.